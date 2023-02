Scommesse Serie A, le quote e il pronostico di Sassuolo-Napoli

Osservando la classifica della Serie A si nota subito il divario che si è venuto a creare tra il Napoli e le altre squadre dopo le prime 22 giornate del torneo. La squadra allenata da Luciano Spalletti dopo aver battuto la Cremonese al " Maradona " per 3-0 (marcature aperte da Kvaratskhelia nel primo tempo e chiuse da Osimhen ed Elmas nella ripresa) si è portata a +15 sulle inseguitrici (l' Inter , seconda della classe, la scorsa settimana non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria ).

Prima di volare a Francoforte per sfidare l'Eintracht in Champions League il Napoli è chiamato a giocare in trasferta sul campo del Sassuolo. La compagine partenopea al momento con 23 reti realizzate e 7 subite vanta contemporaneamente sia il miglior attacco che la miglior difesa esterna del campionato, gli azzurri lontano dai lidi amici hanno fatto registrare 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta.

Il Sassuolo dopo aver totalizzato soltanto 4 punti tra la 9ª e la 18ª giornata è riuscito ad allontarsi leggermente dalla zona retrocessione grazie ai risultati ottenuti nelle ultime 4 partite. L'undici di Dionisi prima di pareggiare per 2-2 ad Udine aveva conquistato altri 7 punti contro Atalanta (1-0), Milan (5-2) e Monza (1-1).

Le quote di questo incontro vedono il Napoli partire ancora una volta con i favori del pronostico. Il successo dei partenopei al "Mapei Stadium" è proposto mediamente a 1.57 mentre il segno 1 è in lavagna a circa 5.50.

La squadra di Luciano Spalletti nelle precedenti 4 trasferte di campionato ha fatto registrare sempre il No Goal, la possibilità che gli azzurri fuori casa tornino a segnare e a subire almeno un gol nello stesso match è offerta a 1.73.

L'opzione "Victor Osimhen o il suo sostituto segna: Si" raddoppia una qualsiasi puntata. Da ricordare che l'attaccante nigeriano ha già realizzato la bellezza di 17 reti in questo torneo. Almeno un assist vincente di Khvicha Kvaratskhelia nei due tempi di gioco moltiplica la posta per 3.50.