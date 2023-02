Pisa-Venezia, il pronostico viene... dalle statistiche

Pisa-Venezia è l'anticipo della 25ª giornata di Serie B , in programma venerdì sera alle 20.30 all'Arena Garibaldi. I toscani dopo la preziosa vittoria (la prima del 2023) in casa della Reggina cercano continuità a spese di una formazione, quella di Vanoli , reduce da due successi in altrettanti scontri diretti per la salvezza contro Benevento e Spal .

Pisa-Venezia, fai il tuo pronostico

Venezia imbattuto e... ecco una combo da provare

Subito un po' di statistiche. Il Venezia si presenta in Toscana senza 0-0, unica in cadetteria con questo "ritardo". Del resto la specialità dei lagunari è l'esito Goal, centrato 16 volte in 24 partite.

Sponda Pisa merita risalto l'assenza del segno 1 nelle sue ultime sei partite giocate: ovvero, non ha vinto in casa (ha addirittura perso, contro Cittadella e Sudtirol) e non ha perso fuori nelle restanti quattro gare del periodo considerato.

Di materiale ce n'è abbastanza, le quote pendono a sinistra col Pisa favorito a 2.25 e il Venezia che insegue a 3.60. All'andata il confronto finì in parità, 1-1, risultato esatto mai centrato dal Pisa nel suo stadio.

La combo 1X + Under 3,5, a 1.65, unisce statistiche e pronostico ed è un'opzione da tenere in considerazione.