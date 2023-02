Ligue 1, ecco il pronostico di Auxerre-Lione

Per le quote Lacazette e compagni dovrebbero avere le carte in regola per conquistare almeno un punto in questo match

Allo "Stade de l'Abbé-Deschamps" va in scena il confronto tra l'Auxerre e il Lione. Nell'ultima partita disputata in campionato i padroni di casa, terz'ultimi, hanno pareggiato per 1-1 sul campo dell'Angers mentre Alexandre Lacazette e compagni sono riusciti a battere per 2-1 in casa il Lens. L'Olympique è in gran forma, l'undici allenato da Laurent Blanc nelle precedenti quattro trasferte di campionato ha fatto registrare tre vittorie (4-2 con il Brest, 2-0 con l'Ajaccio e 3-1 con il Troyes) e un pareggio (0-0 sul campo del Nantes). Fai ora i tuoi pronostici! Auxerre: nessuna "Somma Gol: 3" in casa

L'Auxerre nelle prime 11 gare interne del torneo non ha di certo reso felici i propri tifosi, Matthis Abline e soci con 9 gol all'attivo e 19 al passivo sono riusciti a conquistare soltanto 10 punti (2 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Le quote pendono tutte dalla parte del Lione, il segno 2 è in lavagna a 1.80 mentre la "combo" X2+Multigol 2-3 (i biancazzurri non hanno ancora regalato la "Somma Gol: 3 in casa) moltiplica la posta per circa 2.20. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutte le news di Scommesse

