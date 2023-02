Pronostici Liga spagnola, Girona favorito contro l'Almeria

La 22ª giornata di Liga si apre con un match che riguarda la parte medio bassa della classifica. La sfida in questione è Girona-Almeria, che hanno rispettivamente 4 e 2 punti in più sul terz'ultimo posto, al momento occupato dal Valencia. Dunque si tratta di uno scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che hanno costruito in casa gran parte delle loro fortune.