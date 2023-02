Consigli fantacalcio, Lo Scomm punta su Leao e...

La 23ª giornata di Serie A si apre stasera con Sassuolo-Napoli ed è subito... Scomm ! Come ogni venerdì il tipster , sempre molto seguito e apprezzato sul web per la sua passione e competenza per l’universo calcio, ha fornito i suoi spunti a beneficio degli utenti del sito di Tuttosport . La prima, dettagliata analisi è relativa proprio al match del Mapei Stadium .

Sassuolo-Napoli

Contro Spezia e Cremonese il Napoli ha vinto senza subìre gol. Visto il vantaggio (+15) sull’Inter e l’impegno di Champions alle porte non ci sarebbe da stupirsi se i partenopei alzassero il piede dall’acceleratore. In quest’ottica il consiglio è di tenere d’occhio le punte neroverdi. Berardi è in forte dubbio, qualora non dovesse farcela il nome giusto potrebbe essere Laurientè. Si gioca marcatore a 5 rispetto al 4.50 previsto per il capitano dell’undici di Dionisi.

Sampdoria-Bologna

Per Lammers 21 presenze messe insieme tra Empoli e Sampdoria e un solo gol segnato, con la maglia dei toscani. L’olandese cerca il primo guizzo per ripagare la fiducia di Stankovic che però non può essere illimitata. Gabbiadini è intoccabile e il calciomercato ha fatto sbarcare sotto la Lanterna Jesè, che avrà il suo spazio. Lammers è avvertito e anche i Fantacalcisti: è il momento di provarlo marcatore, a quota 4.75!

Monza-Milan

Di Leao si sta parlando più per questioni legate al rinnovo di contratto che per vicende legate al campo. Sul rettangolo verde il portoghese è fermo al gol segnato un mese fa contro il Lecce ma nel periodo si ricordano più insufficienze che buone prestazioni. A Monza, contro una squadra che gioca a viso aperto come quella di Palladino, Leao potrebbe tornare a lasciare il segno. Un suo gol nei 90’ si gioca a 3.25.

Inter-Udinese

Nel reparto offensivo dell’Inter sono in tre per due maglie, una di queste la reclama Lukaku. Troppo importante per Inzaghi il pieno recupero, anche psicologico, del belga. Se troverà spazio il gigante nerazzurro farà la sua parte e magari tornerà a gonfiare la rete avversaria. Un’eventualità proposta a 2.35.

Fiorentina-Empoli

Solo 3 gol in campionato per Jovic, talento che a Firenze non è riuscito ancora a esplodere. I viola hanno bisogno anche di lui per tornare a vincere in Serie A. I bookie bancano mediamente a 2.65 una rete del serbo nel derby con l’Empoli.

Salernitana-Napoli

Paulo Sousa proverà a dare geometrie e stabilità alla Salernitana ma non può arrivare tutto e subito. Specie perchè di fronte c’è una Lazio che, anche a detta di Sarri, ha nella qualificazione in Champions una priorità. E i recenti risultati dei capitolini non sono confortanti. Chi se non Ciro Immobile può guidare l’assalto ai granata? Il capitano vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile, che comprende infortuni e imprecisione (insolita per uno come lui) contro l’Atalanta. Ciro-gol si gioca a 2.15.

Spezia-Juventus

Incontenibile a Salerno, bloccato dal Var contro la Fiorentina. Dusan Vlahovic è on fire e non si può che dargli ancora fiducia contro lo Spezia, che nelle ultime 4 giornate ha incassato ben 9 reti. Un gol di Vlahovic ai liguri paga più del doppio, 2.35 per l’esattezza. Quota niente male.

Roma-Verona

Partita non semplice per la Roma, che all’Olimpico trova un Verona che inizia a respirare aria di salvezza. Da tempo non è al meglio ma difficilmente Josè Mourinho rinuncia al suo capitano, Lorenzo Pellegrini: non fatelo neanche voi. Anche perchè è bancato marcatore a 4.25.