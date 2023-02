Pronostico Aston Villa-Arsenal, Gunners favoriti per le quote

Otto punti recuperati dal City in circa tre settimane e adesso, seppur con una gara in più, Guardiola è primo a braccetto con l’ Arsenal . Una sfida a distanza che promette scintille e che inizia già sabato (18 febbraio) con le due formazioni impegnate entrambe in trasferta.

Arsenal vincente? Ecco la quota

Detto che i “Citizens”, con il morale anche alle stelle, dovrebbero avere vita facile sul campo del Nottingham tocca ai “Gunners” dimenticare in fretta l’aggancio subìto e tornare a vincere, a ora di pranzo, contro l’Aston Villa. Una vittoria, quotata a 1.80, che all’undici di Arteta manca da tre partite di fila e che adesso è necessaria per non buttar via l’intera stagione. Il doppio segno “2” per le prime… due sulla carta sembra obbligatorio.