Pronostici Serie A, le statistiche di Atalanta-Lecce

In Serie A la domenica calcistica si apre al "Gewiss Stadium" con la sfida tra l'Atalanta e il Lecce. La scorsa settimana entrambe le squadre sono riuscite a far punti contro le romane, la "Dea" di Gasperini è reduce dal 2-0 esterno contro la Lazio mentre l'undici di Baroni nell'ultima partita disputata in campionato ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Roma.