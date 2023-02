Pronostici Serie A, la Roma parte favorita contro il Verona

In casa Roma l'obiettivo stagionale dei capitolini è ormai noto a tutti, terminare il campionato entro le prime quattro posizioni per strappare il pass valido per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League . Al momento i giallorossi con 29 reti all'attivo e 19 al passivo vantano 41 punti in classifica, la squadra allenata da Josè Mourinho nelle prime 22 gare del torneo ha fatto registrare 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Tammy Abraham e compagni, reduci dalla trasferta di Europa League contro il Salisburgo, si preparano a ricevere il Verona. La Roma nelle precedenti tre partite disputate allo stadio Olimpico ha sempre vinto senza subire gol (1-0 con il Bologna e 2-0 contro Fiorentina ed Empoli) mentre l'Hellas (una sola sconfitta nelle ultime 7 gare di campionato) non ha ancora mai conquistato i tre punti in trasferta (4 pareggi e 6 sconfitte con solamente 6 gol realizzati e 15 subiti).

Fai ora i tuoi pronostici!

Roma e Verona, due squadre senza...

La sfida in programma all'Olimpico mette a confronto due compagini che rispettivamente in casa ed in trasferta non hanno ancora mai regalato l'Over 3,5 (opzione proposta in questa sfida a 3.70). Curioso notare però come gli ultimi 4 precedenti tra le due squadre siano sempre terminati con un minimo di 4 reti al novantesimo e che l'Under 2,5 non sia mai uscito negli ultimi 7 confronti in Serie A.

Quote alla mano la Roma parte favorita a circa 1.60 mentre la doppia chance X2 paga mediamente 2.30. La "combo" Over 1,5 Casa+Under 2,5 Ospite è offerta a 1.85.