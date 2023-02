Pronostico Getafe-Valencia, ecco una combo da provare

Con Getafe-Valencia si chiude la 22ª giornata di Liga . Un match delicato per entrambe, rispettivamente penultima e terz'ultima in classifica . La scorsa settimana il Getafe ha pareggiato in casa contro il Rayo (1-1), nonostante il rigore sbagliato dall'ex romanista Mayoral e l'inferiorità numerica ( rosso ad Alena ), due eventi che si sono consumati nello spazio di pochi minuti. Il Valencia è stato ribaltato al Mestalla dall' Athletic Bilbao e, visto che al peggio non c'è mai fine, si è fatto male Cavani che salterà la sfida coi madridisti (e non solo).

Pericolo turco per il Valencia, ecco i consigli

Il Valencia ha segnato solo 8 reti in 10 trasferte e, come detto, l'assenza di Cavani pesa come un macigno. Allo stesso tempo la porta dei "Pipistrelli" è rimasta inviolata solo in tre occasioni contro i sei clean sheet fatti registrare dal Getafe, che con il turco Enes Unal (7 reti in campionato) può mettere in difficoltà la retroguardia ospite.

I madridisti in casa hanno segnato due reti a Real Sociedad e Athletic Bilbao, il Valencia in trasferta non ha mai segnato più di due gol. Con questi presupposti si può optare per la combo "Over 0,5 Casa+Under 2,5 a 1.52. Ospite". Oppure, più semplicemente, per il Multigol Casa 1-2 a 1.63.