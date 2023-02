Pronostico Eintracht-Napoli, ecco quanto paga il 2 degli azzurri

Eintracht-Napoli, fai il tuo pronostico gratis e vinci i premi in palio!

Parità al riposo? Scopri quanto paga l'X primo tempo

L'Eintracht ha sfruttato la sua chance di entrare nella top 16 d'Europa attraverso la porta... secondaria. Nel gruppo D si è piazzato alle spalle del Tottenham di Conte, che ha chiuso con 11 punti, uno in più rispetto ai tedeschi di Glasner. Sette gol segnati e otto subìti, dunque produzione offensiva molto inferiore rispetto a quella azzurra ma il Napoli deve tenere alta la guardia nella tana di una formazione che in casa ha vinto le ultime cinque gare interne (quattro in Bundesliga, una in coppa di Germania).

Ecco perchè il segno 2 del Napoli, pure "suggerito" dalle quote, paga ben 2.15 volte la posta. Partita inizialmente equilibrata con un secondo tempo più frizzante? In quest'ottica occhio a X primo tempo (a 2.30) e "Tempo con più gol: 2" (a quota 2).