Pronostici Championship, ecco le statistiche di Millwall-Burnley

Il Burnley capolista vince, approfitta del passo falso dello Sheffield United , e vola a +11 sulle inseguitrici. Sabato scorso la squadra allenata da Vincent Kompany è riuscita a battere il Luton in trasferta grazie a un rigore trasformato da Ashley Barnes al 28° minuto della ripresa. Trasferta indigesta invece per lo Sheffield United (secondo) che non è riuscito ad arginare gli attacchi del Millwall (3-2).

Porte violate al novantesimo

Neanche a farlo a posta domani sera è previsto proprio il confronto tra il Millwall e il Burnley (recupero della 29ª giornata di Championship). Il ruolino di marcia esterno fatto registrare dai "Clarets" in campionato parla chiaro, la vittoria ottenuta sul campo del Luton ha sancito il quinto successo esterno consecutivo da parte di Nathan Tella e compagni. Il Burnley in queste cinque gare ha subito soltanto un gol contro lo Swansea (11 le reti realizzate).

Il Millwall in casa non perde dal 14 settembre scorso (0-2 con il Qpr), nei successivi 10 incontri di campionato disputati al "The Den" l'undici di Gary Rowett ha regalato 6 vittorie e 4 pareggi. Sfida tra due squadre in gran forma, non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.