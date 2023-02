Pronostico Lipsia-Manchester City: favoriti Haaland e compagni

Nella fase a gironi della scorsa edizione di Champions Lipsia-Manchester City finì 2-1. Un monito per Guardiola, che alla Red Bull Arena cerca una vittoria per mettere in discesa la strada verso i quarti.

Lipsia-Manchester City, fai il tuo pronostico

Inglesi favoriti ma i tedeschi possono andare a segno

Tedeschi in corsa per il titolo in Bundesliga dove hanno quattro squadre davanti... ma solo quattro punti di distanza dalla vetta. La vittoria per 3-0 sul Wolfsburg dice che la squadra di Rose è in forma e nel suo stadio è pronta a giocarsi una grossa fetta di qualificazione.

Il City è passato dal 3-1 all'Arsenal al passo falso col Nottingham Forest in cui sono pesati gli insoliti errori sottoporta di Haaland. Possibile che il norvegese possa farsi perdonare nella tana dei tedeschi.

Le quote vedono il City logicamente favorito con un segno 2 proposto a 1.75 ma l'esito Goal bancato a 1.65 "dice" che il Lipsia ha concrete chances di colpire la difesa inglese.

Non è male come opzione per le scommesse la combo X2+Goal in lavagna al doppio della posta.