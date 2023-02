Europa League, ecco il pronostico di Monaco-Leverkusen

Il Monaco in questo incontro potrà contare anche sul fattore campo, il club monegasco nelle precedenti dieci gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico ha perso soltanto contro il Marsiglia (3-2) mentre nelle restanti 9 partite ha fatto registrare la bellezza di 7 vittorie e 2 pareggi.

Rendimento piuttosto altalenate per il Leverkusen in trasferta, la compagine tedesca prima di battere per 3-1 l'Hoffenheim era riuscita a centrare il successo soltanto due volte nelle precedenti dieci gare esterne disputate tra campionato e Champions League.

Show al "Louis II"

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, Ben Yedder e compagni partono leggermente favoriti a circa 2.30 mentre il segno 2 è proposto mediamente a 2.95. Entrambe le squadre hanno le carte in regola per andare a segno, interessante la "combo" 1X+Goal proposta a 2.20.