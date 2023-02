Pronostici Europa League, la Juventus parte favorita sul campo del Nantes

La compagine allenata da Massimiliano Allegri dopo aver pareggiato per 1-1 all'andata non può permettersi di perdere in Francia

22 . 02 . 2023 17:12 2 min pronosticoNantesJuventus

© Juventus FC via Getty Images

Un impegno che almeno sulla carta sembrava essere piuttosto agevole si è rivelato più complicato del previsto. La Juventus dopo aver pareggiato per 1-1 l'andata dei sedicesimi di finale all'Allianz Stadium si trova costretta a vincere il ritorno sul campo del Nantes. Il prossimo avversario dei bianconeri allo "Stade de la Beaujoire" di norma segna e subisce pochissime reti. La compagine francese allenata da Antoine Kombouare nelle precedenti cinque gare interne di campionato vanta infatti soltanto 4 gol all'attivo e altrettanti al passivo (in 4 di queste 5 partite è uscita la "combo" Under 2,5+No Goal) La "Vecchia Signora" dal canto suo ha perso solamente una delle ultime 5 gare esterne di Serie A, i bianconeri con 8 reti realizzate e 5 subite hanno fatto registrare 4 vittorie (2-0 con lo Spezia, 3-0 con la Salernitana, 1-0 con la Cremonese e 1-0 con il Verona) e una sconfitta (5-1 sul campo del Napoli). Fai ora i tuoi pronostici! Bianconeri favoriti ma... Dusan Vlahovic e compagni nonostante giochino in trasferta partono favoriti a 1.87. Il Nantes (il segno 1 paga mediamente 4.35) spinto dall'entusiasmo del proprio pubblico proverà in tutti i modi a fermare l'avanzata bianconera. Meglio cautelarsi con la "combo" X2+Multigol 1-4 proposta a 1.45. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Allegri sa come si vince Chiesa, obiettivo Nantes Tutte le news di Scommesse

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi