Pronostici Conference League, Cluj-Lazio: la quota del gol di Immobile

Stoccata sul tramonto del primo tempo, Scuffet battuto e primo round alla Lazio . La squadra di Sarri ha conquistato (in dieci contro undici dal quarto d'ora del primo tempo) una preziosa vittoria nell'andata dei playoff di Conference League . Ora la missione va completata in terra rumena giovedì 23 febbraio alle 18.45.

Le statistiche su Under/Over 2,5

Il divario tecnico tra le due squadre è netto, le statistiche però fanno emergere un elemento in comune tra Cluj e Lazio. I rumeni hanno fatto registrare tre Under 2,5 in altrettante partite giocate in casa nella fase a gironi di Conference. Under 2,5 che la Lazio ripropone puntualmente da sei gare a questa parte.

Un match con massimo 2,5 reti totali vale una quota pari a 1.60, l'Over 2,5 sale a 2.20.

Un ritrovato Ciro Immobile vuole scrivere il suo nome sul tabellino marcatori per la terza partita di fila dopo il sigillo con Cluj e la doppietta alla Salernitana. Un gol di Immobile in qualsiasi momento del match vale 2.50.