Pronostici Europa League, missione rimonta per la Roma di Mourinho

Sarebbe andato stretto un pareggio, è finita addirittura con un ko l'andata dei playoff di Europa League della Roma . La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 rimediato dal Salisburgo sette giorni fa per staccare un biglietto per gli ottavi di finale .

Roma-Salisburgo, fai il tuo pronostico

Combo 1X+Multigol 2-4, ecco quanto paga

Il Milan in Champions, lo Sturm Graz in campionato. Ecco le uniche due occasioni in cui gli austriaci hanno perso in trasferte con posta in palio in questa stagione.

Di contro la Roma nelle prime sei gare interne del 2023 ha chiuso cinque volte con la rete inviolata. Nelle tre euro-sfide giocate all'Olimpico, invece, si registra un triplo Over 2,5 per i capitolini.

Facile immaginare una Roma all'attacco nel tentativo di vincere questo incontro, meglio se con almeno due reti di scarto al 90'.

Cosa dicono le quote? Per Better e GoldBet l'1 vale 1.67, la X paga 3.75 e il 2 austriaco 5.35. I bookie Cplay e Begamestar bancano a 1.70 la vittoria della Roma, sostanziosa la quota del pareggio che sfiora 3.90 mentre il 2 vale 5.04 volte la posta.

Il risultato finale dovrebbe vedere la Roma imbattuta e un numero di reti compreso tra due e quattro. L'opzione 1X+Multigol 2-4 è offerta mediamente a 1.70.