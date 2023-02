Europa League, le quote e il pronostico di Manchester Utd-Barcellona

All 'Old Trafford di Manchester è tutto pronto per dare il via al " retour match " dei sedicesimi di finale di Europa League . Due big del calcio europeo a confronto, da una parte i " Red Devils " che non perdono in casa dall'8 settembre scorso (0-1 con la Real Sociedad ), dall'altra un Barcellona che non ha mai alzato bandiera bianca nelle precedenti 11 trasferte disputate. Si riparte dal 2-2 del " Camp Nou ", un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione ad entrambe le squadre.

Fai ora i tuoi pronostici!

Una costante all'Old Trafford

Per le quote la compagine inglese, complice anche la spinta del pubblico amico, parte favorita a circa 2.40 mentre il "2" blaugrana si gioca mediamente a 2.95.

Curiosità: il Manchester United ha sempre realizzato 2 o 3 reti nei precedenti 11 incontri disputati all'Old Trafford. Da non escludere quindi l'Over 1,5 Casa offerto a 2.10 al triplice fischio dell'arbitro, per i più audaci c'è poi la "combo" Multigol Casa 2-3+Multigol Ospite 1-3 che moltiplica la posta per 3.10. Il "semplice" Over 2,5 è in lavagna invece a 1.79.

Come possibili marcatori si possono provare Marcus Rashford (a segno anche nel match d'andata) e Robert Lewandowski, la possibilità che entrambi i calciatori realizzino almeno un gol in questo incontro paga circa 5 volte la posta.