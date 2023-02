Fiorentina-Braga, le quote e il pronostico del match

Fiorentina ad un passo dagli ottavi di finale di Conference League . La " Viola " soltanto una settimana fa ha battuto il Braga in Portogallo per 4-0 grazie alle doppiette realizzate da Luka Jovic e Arthur Cabral .

L'undici allenato da Vincenzo Italiano ora dovrà solamente amministrare il risultato al "Franchi" per strappare il pass valido per il turno successivo. La Fiorentina prima di affrontare il Braga aveva chiuso al secondo posto il gruppo A, un girone nel quale Saponara e compagni erano riusciti a conquistare ben 7 punti davanti al proprio pubblico. Nel dettaglio la formazione viola dopo aver pareggiato per 1-1 contro l'RFS è riuscita a vincere sia contro gli Hearts (5-1) che contro il Basaksehir (2-1).

Il Braga, terzo nella Liga Portugal, giunge in Italia dopo aver chiuso al terzo posto il gruppo D di Europa League. I portoghesi nelle tre trasferte disputate hanno fatto registrare una vittoria (2-0 con il Malmo), un pareggio (3-3 con il St. Gilloise) e una sconfitta (1-0 con l'Union Berlino).

Fai ora i tuoi pronostici!

Al "Franchi" toscani favoriti ma...

Per le quote la "Viola" ha le carte in regola per ripetersi anche nel match di ritorno. La possibilità che la compagine toscana vinca questo incontro è proposta a 1.74. Da non escludere però il gol della bandiera da parte del Braga, il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.75.