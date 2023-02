Pronostici Premier League, le statistiche di Fulham-Wolves

I Wolves, reduce dal ko interno contro il Bournemouth per 1-0, non è di certo una squadra che di norma regala emozioni e spettacolo in trasferta. I "Lupi" con 8 gol all'attivo vantano il terzo peggior attacco esterno del torneo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Il "ritardo" del Fulham, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia del Fulham parla chiaro, i "Cottagers" nelle ultime cinque partite di campionato hanno regalato sempre la "combo" che lega l'Under 2,5 al No Goal. I bianconeri però davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare l'Over 2,5 in 9 match su 12, la possibilità che questo incontro termini con almeno tre reti raddoppia una qualsiasi puntata. L'accoppiata Over 0,5 Casa+Under 2,5 Ospite è proposta invece a 1.77.