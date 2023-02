Lecce-Sassuolo, le quote pendono dalla parte dei giallorossi

Fai ora i tuoi pronostici!

Porte violate al "Via del Mare"

Un sorpasso effettuato grazie all’ultimo tris di esibizioni (due addirittura in trasferta) che, contro Cremonese, Roma e Atalanta, hanno permesso al Lecce di conquistare la bellezza di sette punti. Il Sassuolo, al contrario, nelle ultime due uscite ha prima pareggiato a Udine e ha poi perso in casa contro il Napoli ma, in precedenza, era stato in grado di battere sia il Milan a San Siro che l’Atalanta al Mapei Stadium. Con queste premesse il match sembra avere tutte le carte in regola per regalare emozioni e, perché no, fuochi d’artificio. La formazione allenata da Baroni in casa ha fatto registrare ben dieci esiti “Goal” e un solo “NoGoal” (0-1 con la Juventus) con il totale che potrebbe aumentare ancora. E, se si guarda alle quote, si può notare che c’è un pizzico di favore in più sia nei confronti dell’1 che del “Goal”.