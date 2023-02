Pronostico Bologna-Inter, quote ok per i nerazzurri ma...

L’Inter dopo aver battuto per 3-1 l’Udinese e vinto l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto grazie a un gol di Romelu Lukaku dovrà fare attenzione a non sottovalutare la pratica Bologna. Per le quote sembra ok il segno 2 (offerto a 1.73) ma occhio alle sorprese, il club rossoblù è in gran forma e dopo aver centrato il successo sul campo della Sampdoria (2-1) proverà a mettere in difficoltà anche la retroguardia nerazzurra.