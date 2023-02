Verona-Fiorentina, statistiche e pronostici per le scommesse

Verona-Fiorentina, fai il tuo pronostico

Si scommette anche su Multigol Casa e Ospite

Anno nuovo, nuovo Hellas. Nelle ultime otto giornate gli scaligeri hanno perso solo due volte, tra l'altro senza sfigurare affatto, contro squadre del calibro di Inter e Roma. In questo ciclo di gare i veneti hanno sempre collezionato l'Under 2,5 senza far mai registrare il segno 1 finale. Quindi, non perdendo in casa e non vincendo in trasferta.

Trasferte che sono una nota dolente per i viola visti i pochi gol realizzati: soltanto otto in undici gare esterne. Al Bentegodi i toscani troveranno una squadra che farà la sua partita andando a caccia dei tre punti, gli spazi ci saranno ma andranno sfruttati a dovere.

In questo contesto si fa strada l'opzione Goal, in lavagna a 1.85 dunque una quota interessante.

Per variare un po' si può optare per la combo Multigol Casa 1-2 + Multigol Ospite 1-3.