Gollo-Predictor: dopo 16 minuti è ok il pronostico di Juve-Toro

I pronostici erano tutti a favore della Roma di Mourinho che vincendo avrebbe guadagnato la seconda posizione in classifica ma Gollo-Predictor ha evitato la trappola e ha deciso di puntare sul totale dei gol segnati. Il consiglio dell’algoritmo di Tuttosport infatti era di puntare su over 1,5 gol segnati nel match. Il pronostico di Juve-Torino Predictor aveva suggerito di puntare sui gol totali nel match. Sono bastati 16 minuti del primo tempo per centrare il pronostico di Gollo; infatto l’algoritmo aveva consigliato di puntare sull’ over 1,5