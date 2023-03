Finale Juve Next Gen-Vicenza, statistiche e pronostico del match d'andata

L' Allianz Stadium sarà la casa della Juventus Next Gen in occasione della sfida d'andata della finale di Coppa Italia di Serie C . I ragazzi di Brambilla giovedì alle 20.30 ricevono il Vicenza di Modesto , squadra temibile in attacco che al momento è il migliore (53 gol segnati) nel girone A di Serie C .

Juve Next Gen-Vicenza, fai il tuo pronostico

Gli esiti consigliati per il match dello Stadium

Le due sconfitte di fila rimediate dai bianconeri in campionato contro Lecco e Triestina fanno pensare che la testa fosse rivolta a questo importante impegno contro il Vicenza, scivolato dal canto suo contro il Sangiuliano City (1-3). La Juve è approdata in finale dopo la sofferta vittoria sul Foggia ottenuta ai calci di rigore dopo il 2-1 dei regolamentari (e supplementari) in cui è stato decisivo Huijsen che però sarà squalificato contro i biancorossi.

Il Vicenza nel penultimo atto del torneo ha eliminato l'Entella prendendo il largo solo nei supplementari dopo che andata e ritorno si erano chiusi con un successo per parte per 1-0. E un successo per parte si è registrato tra le due squadre anche in campionato: 2-0 per il Vicenza e 2-1 per la Juve, lo scorso 29 gennaio.

Juve e Vicenza non hanno mai pareggiato 0-0 in stagione, un dato che la dice lunga sull'attitudine delle due squadre. In una sfida così importante però può succedere di tutto, da non escludere il pareggio oppure l'esito Goal.