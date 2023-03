Pronostici KNVB Beker, al "Philips Stadion" c'è Psv-Den Haag

Per gli appassionati di calcio olandese ecco i quarti di finale della KNVB Beker . Al " Philips Stadion " il Psv , quarto in Eredivisie , ospita un Den Haag posizionato all'undicesimo posto della classifica dell' Eerste Divisie (campionato cadetto).

La squadra allenata da Ruud van Nistelrooy giunge all'appuntamento con le "Cicogne" dopo aver eliminato prima lo Sparta Rotterdam per 2-1 e poi l'Emmen per 3-1. In entrambi i match Jarrad Branthwaite e compagni sono sempre riusciti a segnare due gol nei primi 45 minuti.

Spostando l'attenzione sui risultati ottenuti in campionato invece si nota subito come il Psv davanti al proprio pubblico sia riuscito a segnare la bellezza di 37 gol in 12 partite, un bottino di reti che ha permesso al club di Eindhoven di conquistare ben 31 punti (10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Fai ora i tuoi pronostici!

Quota popolare per il segno 1

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi passerà al turno successivo. Il trionfo del Psv moltiplica la posta solamente per 1.13 mentre il "2" è proposto a circa 16. Come nelle due precedenti partite di coppa l'undici allenato da Ruud van Nistelrooy può senza dubbio riuscire ad andare a segno già nel primo tempo. Un gol dei padroni di casa prima del duplice fischio paga 1.28 mentre l'opzione "Squadra 1 segna in entrambi i tempi di gioco" è proposta a 1.52.