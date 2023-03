Pronostico Real Sociedad-Celta, Mourinho spettatore interessato

Real Sociedad-Cadice sarà osservata con attenzione da Josè M ourinho visto che i baschi giovedì prossimo sfideranno la sua Roma nell'andata degli ottavi di Europa League . La squadra di Alguacil è un avversario temibile nonostante abbia racimolato una sola vittoria negli ultimi cinque turni di Liga . Venerdì sera, contro gli andalusi, Oyarzabal e compagni non possono fallire.

Real Sociedad-Cadice, fai il tuo pronostico

Le statistiche: 15 Under 2,5 a testa in 23 turni



Le Normand e Zubeldia: sono loro i colpevoli delle due autoreti che sono costate punti pesanti alla Real contro Celta (1-1) e Valencia (0-1 al Mestalla). Una straordinaria prova di masochismo. Nel corso del torneo però la Real Sociedad ha fatto quasi tutto alla perfezione, tanto da essere terza in classifica o meglio dire prima nel "campionato degli altri", quello in cui non partecipano Barça e Real.

Il Cadice ha due punticini di vantaggio sul terz'ultimo posto e nelle ultime sei giornate ha sempre fatto comandare il fattore campo: 3 vittorie interne e 3 ko fuori.

Se la classifica le allontana, le statistiche le riavvicinano: 15 uscite a testa dell'Under 2,5 fanno capire da che parte potrebbe tirare il vento. L'ennesimo Under 2,5 vale 1.65 mentre la combo 1X + Multigol 2-4 (Cadice senza somma gol 4 in trasferta) si gioca a 1.72.