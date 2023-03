Derby di Torino, Lo Scomm aveva pronosticato il gol di Bremer

Anche la scorsa settimana Lo Scomm non ha lasciato a mani vuote i suoi followers e il popolo di Fantallenatori del Bel Paese. Chi ha avuto la fortuna di seguire i suoi consigli avrà festeggiato con i gol di Luis Alberto e di Bremer. Il graffio del difensore bianconero alla sua ex squadra nel derby della Mole valeva ben 15 volte la posta! Adesso, occhi puntati sui nuovi suggerimenti del tipster in vista del weekend di Serie A che scatta stasera con Napoli-Lazio .

Monza-Empoli

Tommaso Baldanzi è uno dei ragazzi terribili lanciati da Paolo Zanetti. Il trequartista dell’Empoli ha tutto per diventare un gran giocatore, a detta del tecnico. Contro il Monza, all’U-Power Stadium, Baldanzi potrebbe farsi notare con una di quelle giocate che fanno felici i Fantallenatori. A 3.75 l’opzione “Baldanzi Segna o fa assist”.

Atalanta-Udinese

Rasmus Hojlund non è più una sorpresa bensì una certezza dell’Atalanta di Gasperini. Il danese è pronto a fare a sportellate con i giganti della difesa dell’Udinese e nei 90’ può trovare il guizzo vincente. Hojlund è bancato marcatore a 2.75.

Inter-Lecce

L’Inter di Simone Inzaghi non può davvero sbagliare contro un Lecce che sbarca a San Siro senza il suo difensore goleador, Baschirotto. Non suggeriamo però il gol di una punta ma un assist di chi le punte deve ispirarle. E se si parla di assist, visto che vanno benissimo anche i calci da fermo, occhi puntati su Hakan Calhanoglu. Un passaggio vincente del trequartista turco è offerto a 3.50.

Roma-Juventus

Stagione travagliata per Lorenzo Pellegrini, causa infortuni che gli hanno impedito di allenarsi e rendere al meglio per la sua Roma. Il prossimo avversario dei capitolini è la Juventus e il capitano farà di tutto per lasciare il segno. Quota interessante per una rete di Pellegrini contro i bianconeri: pari a 5 volte la posta.

Sassuolo-Cremonese

Contro il Napoli Armand Laurientè era stato il migliore nelle fila del Sassuolo. A Lecce il francese non ha giocato causa squalifica, in cui è incappato adesso capitan Berardi che salterà la Cremonese.

I grigiorossi di Ballardini sono in ripresa ma almeno una rete dovrebbero incassarla. Magari proprio da Laurientè: un’opzione proposta a 4.

Napoli-Lazio

In Lazio-Sampdoria è stato decisivo Luis Alberto mentre hanno steccato Milinkovic-Savic e Immobile. Ma il “Sergente” ha subito l’occasione di rifarsi, visto che stasera la sua Lazio affronterà il Napoli capolista. Una di quelle partite che possono esaltare giocatori come il serbo, di qualità ma anche di grande personalità. Il bottino stagionale del centrocampista di Sarri è di quattro gol e otto assist, i suoi Fantallenatori possono già ritenersi sufficientemente soddisfatti. Lo sarebbero ancora di più se Sergej segnasse al Maradona. Un suo gol nei 90’ è quotato a 6 mentre l’opzione “Segna o fa assist” è al triplo della posta.