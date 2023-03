Pronostico Napoli-Lazio, Gollo-Predictor prova la scalata

Il nostro algoritmo ha elaborato i pronostici per le partite del venerdì sera. Tra i match analizzati da Gollo-Predictor non poteva mancare il big match di Serie A tra Napoli e Lazio . Il pronostico è Over 1,5 1° tempo quotato intorno all'1.40.

L'algoritmo prende poi in esame Dortmund-Lipsia di Bundesliga, anche per questo match Gollo-Predictor ha deciso di puntare sull'Over 0,5 1° tempo bancato circa a 1.30. Sono solo due degli esiti proposti da Gollo per tentare un'ambiziosa scalata. Tutti gli altri consigli di giornata sono sul gruppo Telegram con tante altre novità per gli iscritti, compresi i pronostici sul basket.