Premier League, il pronostico e le quote di Manchester City-Newcastle

Neanche il tempo di gustarsi il primo posto che già è di nuovo costretto a inseguire. Il Manchester City è a cinque punti dall’ Arsenal e, per riprendere la rincorsa, deve superare l’ostacolo Newcastle . Ad aprire il weekend di Premier è infatti proprio la sfida, a ora di pranzo, tra “ Citizens ” e “ Magpies ” con le “ Gazze ” all’inseguimento di un posto Champions (al momento sono quinte ma con due gare in meno rispetto al Tottenham quarto con quattro lunghezze di vantaggio).

Le statistiche delle due squadre in campo

I motivi per non perdere punti non mancano quindi ad entrambe le squadre con le quote che assegnano, inevitabilmente, a Guardiola maggiori chances di successo. Il City nelle ultime quattro esibizioni ha collezionato altrettanti esiti “Goal” mentre il Newcastle nelle ultime sette gare di campionato disputate ha sempre fatto registrare l’Under 2,5. Ognuno potrà sfruttare questi dati come meglio ritiene opportuno.