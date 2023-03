Pronostico Fiorentina-Milan, quattro Under 2,5 di fila per i rossoneri

Prima di concentrarsi sul retour match di Champions contro il Tottenham il Milan di Pioli è atteso dalla Fiorentina , match in programma sabato 4 marzo alle 20.45. I rossoneri cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato contro i viola , reduci dal convincente 3-0 al Verona .

Fiorentina-Milan, fai il tuo pronostico

Ecco una combo per il match del Franchi

I toscani non centrano l'Over 3,5 da ben 13 giornate di fila e nelle ultime 8 partite giocate al Franchi, in Serie A, hanno sempre subìto almeno una rete.

Il Milan viene da tre clean sheet consecutivi e una striscia di 4 Under 2,5 preceduta da una serie di 6 Over 2,5.

I recenti precedenti al Franchi hanno regalato gol e spettacolo, occhio però alla variabile "Coppe europee". Il pronostico di Fiorentina-Milan è una combo: X2 + Under 4,5 a 1.50 mentre la X2 + Under 3,5 paga 1.80.