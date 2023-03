Scommesse Serie A: le quote e le statistiche di Roma-Juventus

Allo stadio Olimpico è atteso il pubblico delle grandi occasioni, una spinta quella dei tifosi capitolini che ha portato la Roma a centrare il successo in 6 delle ultime 7 gare interne disputate. La compagine giallorossa , nel dettaglio, ha sempre conquistato i tre punti in campionato (1-0 con il Bologna , 2-0 con la Fiorentina , 2-0 con l' Empoli e 1-0 con il Verona ) mentre in coppa ha fatto registrare due vittorie (1-0 contro il Genoa e 2-0 contro il Salisburgo ) e una sconfitta (2-1 con la Cremonese ).

La Juventus allenata da Massimiliano Allegri è una squadra che nelle ultime settimane ha trovato spesso la via del gol. La "Vecchia Signora" è andata a segno per ben 10 volte nelle precedenti 4 gare di campionato più 3 nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, la vittoria della Roma è proposta mediamente a 2.63 mentre il "2" bianconero moltiplica la posta per 2.86. La possibilità che il big match termini in parità è offerto invece a 3.05. Gli ultimi 3 precedenti andati in scena allo stadio Olimpico parlano chiaro: sempre Goal e Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro. Riflettori puntati poi sul grande ex, il sigillo di Paulo Dybala contro la Juventus quadruplica una qualsiasi puntata.