Pronostico Sassuolo-Cremonese, il segno 1 paga quanto l'esito Goal

Lunedì 6 marzo alle 18.30 il Mapei Stadium sarà teatro di un interessante Sassuolo-Cremonese . Gli ospiti vogliono dare continuità alla vittoria (la prima in campionato ) ottenuta contro la Roma , anche i neroverdi di Dionisi hanno alle spalle un successo (1-0 al Lecce) e puntano a migliorare la loro posizione in classifica .

Sassuolo-Cremonese, fai il tuo pronostico

Sassuolo in gol nel primo tempo? La quota è...

Nelle ultime sei giornate il Sassuolo ha perso solo contro il Napoli capolista e battuto Atalanta e Milan, lasciandosi alle spalle un lungo periodo buio. Meno devastante rispetto al passato l'attacco emiliano (13 gol segnati in 11 gare interne) che al Mapei ha segnato più di un gol solo contro Salernitana e Verona. Non solo, nelle ultime 5 gare interne Laurientè e compagni non hanno mai segnato prima del riposo. L'esito "Segna gol casa 1° tempo: Sì" a 1.80 è una prima opzione di cui tener conto per le scommesse su Sassuolo-Cremonese.

La Cremonese come detto sbarca al Mapei con nuove certezze, restituite da Ballardini e dal 2-1 inflitto alla Roma di Mourinho. In casa del Torino i grigiorossi hanno segnato due reti e in precedenza una all'Inter.

Contro il Sassuolo Okereke e compagni possono ripetersi, una rete del team ospite si gioca a 1.50 mentre il Goal paga 1.80, che è anche la quota assegnata al segno 1 finale.