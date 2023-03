Premier League, i consigli per le scommesse: in Brentford-Fulham...

Brentford e Fulham non vogliono smettere di stupire e nel Monday night di Premier League cercano i tre punti per continuare a coltivare ambizioni europee.

Brentford-Fulham, fai il tuo pronostico

Brentford favorito ma il Fulham può andare a segno

Il Brentford è imbattuto da 11 giornate consecutive e in campionato, nel suo stadio, ha perso solo contro l’Arsenal. Due dati che danno la misura dell’ottimo lavoro compiuto finora dalla banda allenata dal danese Thomas Frank.

Di contro c’è un Fulham che ha perso 8 partite sulle 25 giocate in Premier League ma sette di questi ko sono arrivati contro formazioni che precedono in classifica i Cottagers, approdati ai quarti di Fa Cup dopo il 2-0 inflitto martedì al Leeds.

Spostando l’attenzione alle statistiche legate agli esiti su cui si scommette va segnalato che il Fulham viene da 6 Under 2,5 di fila in campionato e le sue ultime cinque trasferte hanno regalato il No Goal.

Per le quote Brentford favorito ma il Fulham non starà a guardare, da provare il Goal a 1.80 oppure il Multigol Ospite 1-2.