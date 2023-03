Pronostico Lazio-Az Alkmaar, segno 1 a 1.70

Conference League, fai il tuo pronostico su Lazio-Az Alkmaar

Nove Under 2,5 di fila per i biancocelesti

La Lazio ha trovato la sua forza nella solidità difensiva visto che non prende gol da cinque partite di fila e ha superato la madre di tutte le prove difficili sbancando il Maradona di Napoli con un gol di Vecino. Per i capitolini si è trattato del nono Under 2,5 di fila tra tutte le competizioni.

L'Az Alkmaar non approda all'Olimpico da vittima sacrificale. In campionato è in corsa per il titolo, trascinato dai gol (11) del bomber greco Pavlidis. Inoltre va a segno in gare ufficiali esterne dal 13 ottobre 2022 e nelle sei trasferte del 2023 solo il Feyenoord è stato capace di realizzare più di una rete (due) agli uomini allenati da Pascal Jansen.

I bookie sono concordi nell'attribuire alla Lazio i galloni di favorita, il segno 1 vale 1.70 mentre il 2 olandese quintuplica la posta.

Il consiglio è di orientarsi su una combo: Over 0,5 Casa più Under 1,5 Ospite.

Oppure, di provare la 1X più Multigol 1-3 per alzare un po' il tiro puntando a centrare una quota di 1.80.