Pronostici Champions di oggi, Benfica favorito sul Club Brugge

Nell'andata degli ottavi di Champions League il Benfica ha battuto il Club Brugge in trasferta per 2-0, lo stesso risultato con cui il Napoli di Spalletti si è imposto a Francoforte con l'Eintracht. I portoghesi devono completare l'opera nel match di ritorno a Lisbona partendo (per le quote) ancora favoriti.

Benfica-Club Brugge, fai il tuo pronostico

Segno 1 più Multigol 2-5, ecco quanto paga

Per quanto visto all'andata e nel lungo periodo non dovrebbe in effetti esserci storia. Il Bruges è quarto nel suo campionato dove ha perso malamente l'ultima per 3-0 contro il modesto Oostende. Volano invece le Aquile, prime nel loro campionato, che negli ultimi dieci match disputati tra campionato e coppe hanno vinto otto volte pareggiando in due occasioni (al 90'). Curiosità, in questi dieci incontri presi in esame è sempre uscito l'esito Multigol 2-4.

Difficile che il Benfica possa perdere, in aggiunta al segno 1 per alzare un po' la quota (pari a 1.45) si può legare in combo il Multigol 2-4 o il 2-5. Scelta a discrezione di ognuno a seconda del coefficiente di rischio.