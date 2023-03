Reading-Sheffield Utd: il pronostico del match

I padroni di casa hanno le carte in regola per segnare almeno un gol in questo incontro

06 . 03 . 2023 22:38 1 min pronosticoReadingsheffield utd

© Getty Images

Recupero della 29ª giornata di Championship, lo Sheffield United contro il Reading ha la possibilità di riportarsi a +7 sul Middlesbrough terzo in classifica. Oliver McBurnie e compagni sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo del Blackburn mentre nelle precedenti due trasferte disputate erano riusciti a battere prima il Tottenham in FA Cup per 1-0 e poi, sempre con lo stesso risultato, il Watford in campionato. Fai ora I tuoi pronostici! Una "combo" come esito consigliato Le quote pendono tutte dalla parte della squadra ospite ma occhio alle sorprese. Il "2" paga mediamente 1.85 ma i 27 gol segnati dal Reading nelle prime 16 gare di campionato giocate al "Select Car Leasing Stadium" lasciano pensare che il match possa terminare con almeno una rete per parte. La "combo" X2+Goal è offerta a circa 2.30. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutte le news di Scommesse

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi