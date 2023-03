Scommesse Conference League, ecco il pronostico di Anderlecht-Villarreal

Per le quote il "Sottomarino Giallo" ha le carte in regola per vincere sul campo dell'undici belga

08 . 03 . 2023

© EPA

Andata degli ottavi di finale di Conference League, al "Lotto Park" va in scena il confronto tra l'Anderlecht e il Villarreal. La squadra allenata da Brian Riemer nelle precedenti 4 gare interne del torneo ha fatto registrare due vittorie (1-0 con il Silkeborg e 2-1 con il Ludogorets) un pareggio (2-2 contro la Steaua Bucarest) e una sconfitta (1-0 con il West Ham) mentre il "Sottomarino Giallo" in trasferta prima di perdere per 3-0 contro il Lech (il Villarreal prima di disputare questa sfida era già sicuro di terminare il gruppo C al primo posto) aveva centrato il successo sia sul campo dell'Austria Vienna (1-0) che sul campo dell'Hapoel Beer Sheva (2-1). Fai ora i tuoi pronostici! Pronti, via! Villarreal subito a segno, scopri il pronostico Curioso notare come l'Anderlecht nelle prime 4 sfide casalinghe di questa competizione abbia subito tutti e 4 i gol nei secondi 45 minuti di gioco. Per le quote il Villarreal parte con i favori del pronostico, il segno 2 è offerto mediamente a 2.10 mentre la possibilità che il "Sottomarino Giallo" riesca a realizzare una rete nel primo tempo moltiplica la posta per 1.95. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Plusvalenze Juve, parla Calabrò Vlahovic, patrimonio da salvare Tutte le news di Scommesse

