Pronostici Europa League, Roma-Real Sociedad: in lavagna "vince" il No Goal

L'urna europea ha assegnato alla Roma di Mourinho la Real Sociedad. Un avversario tosto che fa della concretezza la sua arma migliore, un po' come la truppa giallorossa. C'è un però: i baschi hanno vinto solo una delle ultime sei partite di campionato, finendo per essere scavalcati al terzo posto in classifica dall'Atletico Madrid. Lo 0-0 con il Cadice è lo specchio del momento no della compagine di Alguacil. La Roma può e deve approfittarne.