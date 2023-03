Serie A, il pronostico e le quote di Spezia-Inter

L'Inter con 46 reti all'attivo vanta il secondo miglior attacco del campionato, i nerazzurri in trasferta con 19 gol realizzati viaggiano a una media di 1,58 reti segnate a partita. Questo cospicuo numero di reti però ha portato nelle tasche nerazzurre soltanto 17 punti, Nicolò Barella e compagni fuori casa con ben 22 gol al passivo hanno fatto registrare 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Lo Spezia dal canto suo in casa non se la passa meglio, i liguri davanti al proprio pubblico sono riusciti a vincere soltanto contro l'Empoli (1-0 alla 1ª giornata) e la Sampdoria (2-1 alla 7ª giornata).

Le quote e le statistiche degli ultimi precedenti, scopri il pronostico

Per le quote l'undici allenato da Simone Inzaghi non dovrebbe trovare problemi a liquidare gli avversari, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro si gioca solamente a 1.43. I precedenti tra le due compagini parlano chiaro, l'Inter negli ultimi 3 match di campionato contro lo Spezia ha sempre vinto segnando due o tre gol. In questo incontro il Multigol Ospite 2-3 raddoppia una qualsiasi puntata. Alla stessa quota si può provare anche un gol da parte di Lautaro Martinez, il "bomber" argentino in questo campionato ha già timbrato il cartellino in ben 14 occasioni.