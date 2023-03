Pronostici Liga, il Getafe cerca punti in casa del Cadice

La 25ª giornata di Liga inizia con la sfida salvezza dell'Estadio Nuevo Mirandilla. A fare gli onori di casa sarà il Cadice, che dopo il prezioso 0-0 conquistato contro la Real Sociedad (avversaria della Roma in Europa League) è salito a 26 punti in classifica precedendo un terzetto... di terz'ultime a quota 25. Tra queste squadre c'è anche il Getafe di Borja Mayoral, reduce dalla vittorie per 3-2 sul Girona in cui l'ex romanista è stato grande protagonista con gol e assist.