Pronostici Lo Scomm, "certezza" Vlahovic marcatore mentre la sorpresa è...

Chi lo segue su Instagram sa che Lo Scomm è un tipster quanto mai “caldo” (in questo periodo particolarmente!). I suoi contenuti sono sempre molto apprezzati dai followers e, a beneficio degli utenti del sito Tuttosport.com , anche questa settimana Lo Scomm indica a chi dare fiducia in ottica Fantacalcio . Come sempre, per completezza di informazione, viene riportata anche la quota assegnata ad ogni singolo (possibile) Marcatore .

Empoli-Udinese

Pochi dubbi sul suo talento anche se la continuità non è la sua arma principale. Lazar Samardzic ha segnato 4 reti e fornito 2 assist, bottino comunque niente male per uno che non è un “titolarissimo”. L’Udinese nel 2023 ha vinto solo a Genova contro la Samp e ha bisogno anche dei colpi del fantasista per sbancare il Castellani. Dargli fiducia può essere una buona idea: Samardzic si gioca Marcatore a 5, che bella quota!

Napoli-Atalanta

Occhi puntati su Lookman nel big match della 26ª giornata tra Napoli e Atalanta. Il nigeriano manca sul tabellino marcatori della Dea dal 28 gennaio (2-0 alla Samp). Con un Napoli che in parte potrebbe avere la testa alla Champions si può fare un pensierino sull’attaccante, quotato goleador a 3.50.

Bologna-Lazio

Chi ha investito pesante su di lui nelle aste estive è stato ampiamente ripagato. Per Mattia Zaccagni bottino di 8 gol e 4 assist, l’esterno di Sarri è intoccabile e con l’infortunio di Immobile sarà ancora più sollecitato in zona gol. Un sigillo di Zaccagni al Dall’Ara è in lavagna a 3.50.

Cremonese-Fiorentina

La Fiorentina è reduce dall’impegno di Conference contro il Sivasspor mentre la Cremonese ha avuto l’intera settimana per preparare la sfida con i viola. I ragazzi di Ballardini sono reduci dal ko per 3-2 sul campo del Sassuolo in cui si è messo in luce Dessers (doppietta). Conferma per il nigeriano oppure fiducia a Okereke, che all’andata ha già graffiato i toscani? Per chi sceglie questa seconda opzione la quota è 4.

Roma-Sassuolo

Sfida da ex per Lorenzo Pellegrini contro il Sassuolo. Il “7” giallorosso non segna in campionato dal 4 gennaio, 1-0 su rigore contro il Bologna. L’Olimpico aspetta un guizzo del suo capitano, bancato marcatore a quota 4.

Juventus-Sampdoria

Al netto di Juve-Friburgo e della sua eventuale presenza in campo contro la Samp, la prima scelta è Dusan Vlahovic. Un suo gol contro i blucerchiati vale più di un raddoppio (2.25): da provare senza troppe esitazioni.

Milan-Salernitana

Se Vlahovic è la “certezza” in Juve-Samp, De Ketelaere è la “sorpresa” in Milan-Salernitana. Il belga vuolo sbloccarsi e potrebbe beneficiare dell’euforia planata in casa rossonera dopo la qualificazione ai quarti di Champions League a spese del Tottenham. Una rete di De Ketelaere nel match contro i campani è proposta a 4.50.