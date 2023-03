Quote Bologna-Lazio, biancocelesti favoriti al Dall'Ara

Alla prestigiosa vittoria sul Napoli la Lazio ha fatto seguire l’inopinato ko interno in Europa contro l’ Az Alkmaar . Adesso ai biancocelesti tocca rituffarsi in campionato con una trasferta assai delicata sul campo di un Bologna che sta viaggiando nella parte medio alta della classifica .

Bologna-Lazio, fai il tuo pronostico

Lazio, non solo Under ma anche...

Gli emiliani sono infatti settimi a pari merito con la Juventus e, dopo un avvio caratterizzato da una sola vittoria nelle prime dieci giornate, hanno decisamente cambiato passo collezionando nove vittorie e un pareggio nei quindici turni successivi.

Questo rendimento recente nel complesso brillante rende assai incerta la sfida con la formazione allenata da Maurizio Sarri e anche le quote, pur lasciando un leggero margine di preferenza al “2”, si presentano abbastanza equilibrate.

Per tale ragione può essere utile evidenziare come, in campionato, la Lazio venga da sei esiti “Under “2,5” consecutivi a cui si è aggiunto il “NoGoal” nelle ultime quattro esibizioni. Ognuno potrà sfruttare questi dati come più reputa opportuno.