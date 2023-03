Cremonese-Fiorentina: quote, pronostico e statistiche

Allo stadio " Giovanni Zini " va in scena la sfida tra la Cremonese e la Fiorentina . La compagine grigiorossa nell'ultima partita disputata in campionato ha perso per 3-2 sul campo del Sassuolo mentre la " Viola " è reduce dal 2-1 inflitto in casa al Milan .

Nelle ultime settimane l'undici allenato da Davide Ballardini nonostante si trovi al penultimo posto in classifica ha sempre dato del filo da torcere alle squadre avversarie. La Cremonese prima di perdere al "Mapei Stadium" era riuscita a conquistare ben 4 punti contro Roma (2-1) e Torino (2-2).

Possibili sorprese al "Giovanni Zini", scopri il pronostico

Le quote sorridono a una Fiorentina che vanta in classifica ben 17 punti in più della Cremonese. Il successo di Luka Jovic e compagni è in lavagna mediamente a 1.85 ma occhio alle sorprese, il club grigiorosso a differenza di una "Viola" virtualmente già salva e senza più obiettivi farà di tutto per cercare di conquistare punti importanti in ottica salvezza. Il Goal è proposto a circa 1.80 mentre la "combo" 1X+Over 1 5 paga 2.30