Pronostico Roma-Sassuolo, le quote sorridono ai giallorossi

A Roma l'importanza del fattore campo si comincia a far sentire. La squadra allenata da Josè Mourinho dopo aver totalizzato soltanto 10 punti nelle prime 7 gare interne di campionato (3 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte) ha fatto registrare ben 5 vittorie nelle successive 5 partite di Serie A disputate all' Olimpico . Nel dettaglio i giallorossi dopo aver battuto il Bologna per 1-0 hanno sempre conquistato I tre punti anche contro la Fiorentina (2-0), l' Empoli (2-0), il Verona (1-0) e la Juventus (1-0).

Il Sassuolo, prossimo avversario dei giallorossi, in trasferta con 14 reti all'attivo e ben 22 al passivo è riuscito a vincere soltanto 3 match su 13, i neroverdi nelle restanti 10 gare esterne disputate hanno centrato per 4 volte il pareggio e 6 la sconfitta.

Roma abbonata al No Goal, scopri il pronostico

Osservando il ruolino di marcia interno della Roma si nota subito che Paulo Dybala e compagni abbiano realizzato ben 5 degli ultimi 7 gol segnati all'Olimpico nei primi 45 minuti di gioco. Le quote (il segno 1 paga mediamente 1.65) e i precedenti (il club capitolino in campionato non ha mai perso in casa contro i neroverdi) sorridono ai giallorossi ma per correre meno rischi si può provare la "combo" 1X+Multigol 2-5 al triplice fischio dell'arbitro. La Roma, considerando solo il campionato, in casa è reduce da 5 No Goal, l'esito opposto in controtendenza vale circa 1.88