Pronostico Crotone-Catanzaro, quote equilibrate allo Scida

Luci accese lunedì sera (ore 20.30) all’Ezio Scida per illuminare Crotone-Catanzaro. Il posticipo della 31ª giornata del girone C di Serie C mette l’una di fronte all’altra le prime due della classe, con il Catanzaro però nettamente davanti con 79 punti contro i 65 degli uomini di Zauli, che da tre giornate guida gli “Squali” dopo l’esonero di Lerda.