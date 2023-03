Pronostico Famalicao-Casa Pia, probabile l'Under 2,5

Il turno numero 24 del massimo campionato portoghese va in archivio con Famalicao-Casa Pia. La classifica degli ospiti lascia aperto uno spiraglio per accedere ai preliminari di Conference League. Il Famalicao gravita invece nella parte medio bassa della graduatoria pur senza rischiare, al momento, di retrocedere.

Famalicao-Casa Pia, fai il tuo pronostico

Un possibile cluster di risultati

L’incontro sulla carta non dovrebbe regalare molte reti, gli ospiti hanno centrato l’Under 2,5 in 14 partite su 23. Il cluster di risultati da tenere d’occhio è 0-0/1-1/0-1/1-0 a quota 1.85. Uno di questi score, 1-0 in favore del Casa Pia, si è visto oltretutto anche nel match d’andata.