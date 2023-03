Pronostici Champions, Porto-Inter: quote equilibrate all'Estadio do Dragao

Non farsi schiacciare dal peso delle trasferte e della tensione. L'obiettivo dell'Inter in casa del Porto è sfoderare una prestazione autoritaria, quella che serve per uscire imbattuta dall'Estadio do Dragao e accedere ai quarti di Champions League. Un po' come ha fatto il Milan contro il Tottenham, che a Londra partiva con un gol di vantaggio.