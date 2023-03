Scommesse Serie C: il pronostico di Pontedera-Reggiana

Dopo le prime 31 giornate la classifica del Girone B di Serie C vede al comando la Reggiana di Aimo Diana con 68 punti. La compagine granata dopo aver perso per 1-0 in casa contro l' Entella proverà a tornare subito al successo sul campo di un Pontedera che nelle 15 gare disputate fin qui all' Ettore Mannucci ha fatto registrare 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

La Reggiana in questa stagione è riuscita a conquistare i tre punti in 11 trasferte su 16. La capolista del campionato nelle restanti 5 partite giocate lontano dai lidi amici ha centrato per due volte il pareggio e tre la sconfitta. Adriano Montalto e compagni con 24 reti realizzate vantano il miglior attacco esterno del torneo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Reggiana favorita per le quote, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro sorridono alla Reggiana (il "2" paga mediamente 2.20) ma negli ultimi due precedenti con i toscani l'undici granata ha prima perso in Coppa Italia per 1-0 e poi ha pareggiato in campionato per 1-1. La Reggiana con 11 gol all'attivo e 4 al passivo ha sempre regalato l'Over 2,5 nelle ultime 5 trasferte disputate in Serie C. Intriga la "combo" Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite al triplice fischio dell'arbitro.