Pronostici Serie C: le quote e le statistiche di Cesena-Entella

All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi va in scena il match più importante della 32ª giornata del Girone B di Serie C. Il Cesena (terzo in classifica) dopo aver conquistato un punto in trasferta contro il Gubbio si appresta a ricevere un'Entella (secondo) che non perde in campionato dal lontano 17 dicembre, i "Diavoli Neri" nelle successive 12 partite disputate nel torneo hanno fatto registrare la bellezza di 10 vittorie e 2 pareggi.