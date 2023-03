Scommesse Champions League, Napoli favorito contro l'Eintracht

Al momento ci sono poche squadre in circolazione in grado di tenere testa al Napoli di Spalletti. Tra queste è impossibile inserire l'Eintracht, battuto 2-0 all'andata in trasferta (risultato che sta anche stretto ai partenopei) e che sbarca al Maradona senza la stellina Kolo Mouani.

Napoli-Eintracht, fai il tuo pronostico

Vittoria azzurra e...

Il Napoli ha archiviato in fretta il ko con la Lazio di Sarri battendo 2-0 l'Atalanta. Per Spalletti ottava vittoria nelle ultime nove partite in cui i partenopei hanno subito due sole reti: una dalla Roma, l'altra dai biancocelesti. Stop.

L'Eintracht non sbarca al Maradona col piglio di chi punta alla rimonta qualificazione. Nelle cinque trasferte del 2023 la squadra di Glasner ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. Male anche l'ultima in casa, con l'Eintracht che si è incartato con lo Stoccarda: 1-1 al 90' a conferma del momento no.

Sulla carta è un segno 1 che ci sta tutto, il Napoli non ha necessità di vincere ma il pubblico del Maradona vuole vivere e festeggiare un'altra notte da Champions. Il pronostico di Napoli-Eintracht è una combo "soft": 1+Multigol 1-4. Da alcune settimane a questa parte il Napoli si è messo in modalità Under 2,5 e No Goal...